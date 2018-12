Vorstellung verschiedenster technischer Berufe

Zumtobel Group lud zur Langen Nacht der Lehre.

„Wir wollen Fachkräfte für die Zukunft ausbilden und unsere Lehrlinge optimal auf die Anforderungen in einer modernen Arbeitswelt vorbereiten. Wir bieten unseren Lehrlingen die Plattform, ihre Persönlichkeit in der Gemeinschaft zu entfalten, sich selbst und die eigenen Potentiale zu erkennen und ihre Fertigkeiten auszubauen“, erläuterte Thomas Kresser, Leiter der Lehrausbildung bei der Zumtobel Group.

Aktuell befinden sich 73 Lehrlinge in Ausbildung. Die Lehrlinge werden in den Berufsfeldern Elektrotechnik, Elektronik, Kunststofftechnik, Mechatronik und IT-Technik ausgebildet. In der hauseigenen Lehrwerkstatt starten die Auszubildenden mit einer intensiven Grundausbildung. Danach haben sie die Möglichkeit, Erfahrungen in den verschiedenen Abteilungen zu sammeln.