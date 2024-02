Vorstandswechsel bei „Abschied in Würde“

Ingrid Holzmüller löst Marielle Manahl in der Funktion der Obfrau ab – auch Kassierin und Schriftführer in neuer Besetzung

Persönliche, individuelle und würdevolle Abschiedsrituale: Dafür steht der Verein „Abschied in Würde“. Am 27. Februar, im Jahr des 30-jährigen Bestehens des Vereins, verabschiedete sich der bisherige Vorstand mit Marielle Manahl als Obfrau im Rahmen der 18. Mitgliederversammlung. Ingrid Holzmüller folgt ihr als Vorsitzende nach, Sarah Mathis übernimmt die Funktion der Kassierin von Edith Maria Fuchs und Harmut Hofer das Amt des Schriftführers, das Susa Kennedy innehatte.

Die in der Kulturbühne AMBACH in Götzis stattgefundene Mitgliederversammlung, zu der knapp 40 Mitglieder gekommen waren, stand im Zeichen des Abschieds und gleichzeitig eines kraftvollen Neubeginns. Von 2020 bis 2024 hatte Marielle Manahl die Obfrauenfunktion inne: Mit großer Freude und ebensolchem Einsatz, wie auch ihr beiden Vorstandskolleginnen Edith Maria Fuchs und Susa Kennedy. Zusammen kommen die drei Frauen auf 29 Jahre ehrenamtlich Arbeit. Jetzt ist es Zeit für sie, neue Wege zu beschreiten. „Mit Dankbarkeit für viele gute Begegnungen, aber auch für Herausforderungen, die uns manches gelehrt haben, beenden wir unsere Vorstandsarbeit. Und mit großer Freude, dass ein engagiertes Team die Grundidee des Vereins weiterträgt und durch neue Ideen und Impulse vielleicht auch weiterentwickelt“, so das gemeinsame Resümee. Als Ritualleiterinnen werden Marielle Manahl und Edith Maria Fuchs, neben Jodok Wüstner, weiterhin tätig sein.