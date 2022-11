Vorstandswahl in der Israelitischen Kultusgemeinde Wien

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Wien wählt am Sonntag ihren Vorstand neu. Sieben Fraktionen treten an, auch die Liste ATID des amtierenden Präsidenten Oskar Deutsch. Noch am Abend soll feststehen, wie sich das Gremium zusammensetzen wird. In der IKG Wien gibt es 5.500 wahlberechtigte Jüdinnen und Juden. Das Spektrum reicht von liberalen bis zu orthodoxen Gruppierungen.

Die IKG-Mitglieder hatten bereits an zwei weiteren Tagen im November die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Hauptwahltag ist aber der Sonntag. Nach Wahlschluss um 18 Uhr soll feststehen, wie die neue Kräfteverteilung in dem 24-köpfigem Gremium aussieht, das bei einer konstituierenden Sitzung Tage danach den Präsidenten wählt. Derzeit ist dies Oskar Deutsch, der seit nunmehr zehn Jahren die jüdische Gemeinde leitet.

Alle fünf Jahre finden in der IKG Wien Vorstandswahlen statt, zuletzt am 19. November 2017. Damals erhielt ATID acht Mandate, bei der konstituierenden Sitzung des Vorstandes kam Deutsch, der eine Koalition mit vier weiteren Listen bildete, auf 22 Stimmen. Zweitstärkste Liste waren damals die Sefardim-Bucharischen Juden (VBJ) mit sechs Mandaten.