Vorsorge nach Maß – zusammen sicher durch besondere Zeiten

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!“ – gilt dieser von unseren Eltern und Großeltern oft gehörte Ratschlag noch?

Vielleicht befinden wir uns derzeit noch nicht gerade in einer Notsituation, aber in einer unsicheren, herausfordernden und schwierigen Zeit jedenfalls.

Vor allem der bevorstehende Winter mit den zu befürchtenden Corona-Einschränkungen, die voraussichtlich noch länger andauernde Niedrigzinsphase und die allgemeinen Unsicherheiten begründen auf den ersten Blick keinen besonderen Anreiz aufs „Sparen“ oder „Vorsorgen“.

Aber: Die Zeiten werden sich mit Sicherheit wieder zum Besseren ändern – und jede Krise verstärkt die wirklich wichtigen Dinge im Leben. So hat sich die Regionalität in diesen Krisenzeiten als besonderer Wert herauskristallisiert. Ohne den regionalen Wirtschaftskreislauf hätten wir diese Zeiten bisher noch nicht so gut überstanden. Das gilt auch für das nachhaltige Handeln sowohl im privaten als auch im wirtschaftlichen Bereich.

Und stimmt dann auch noch die Qualität, dann können wir optimistisch in die Zukunft ­blicken. Der Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. (VLV) ist es daher ein großes Anliegen – es ist praktisch in der Satzung festgeschrieben – ihren Kunden auch in Krisenzeiten Sicherheit und Versicherungsschutz zu bieten.

Verantwortung für die Kunden

Als Versicherung haben wir die Aufgabe, auch in schwierigen Zeiten insbesondere die Schadenzahlungen an die Kunden sowie die Leistungen aus Lebensversicherungen an die Bezugsberechtigten zu gewährleisten. Auch der Versicherungsschutz für die Kunden muss aufrecht bleiben, um nicht versicherte Schäden möglichst zu vermeiden. „Wir können unseren Kunden garantieren, dass wir auch in der aktuellen Situation in der Lage sind unseren Verpflichtungen nachzukommen“, informiert Dir. Komm.-Rat Robert Sturn.

Privatvorsorge immer wichtiger

Auch die persönliche Vorsorgeplanung bleibt weiterhin sehr wichtig und gibt Sicherheit im Alter. In der heutigen Zeit dürfen wir trotzdem unsere private Vorsorge nicht außer Acht lassen. Man sollte sich rechtzeitig Gedanken machen, wie man die staatlichen Leistungen durch private Vorsorgebausteine nachhaltig ergänzen kann, um für die Zukunft gerüstet zu sein: Dies fängt an mit der richtigen Wahl einer privaten Vorsorge, einer entsprechenden Risikoabsicherung im Todesfall und endet mit der Absicherung von Pflege und der letzten ­Ruhe. Statistisch gesehen steigen die Lebenserwartungen stetig und man möchte auch im Alter einen gewissen Lebensstandard erhalten und so lange es die Gesundheit zulässt zu Hause leben. Es ist sehr wichtig sich mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

Der Staat wird auch zukünftig eine wichtige Rolle in Bezug auf Pension und Pflege spielen. Die Ergänzung durch private Vorsorgebausteine ermöglicht wichtige individuelle Freiräume und finanzielle Unabhängigkeit.

Pensionsvorsorge nach Maß

Eine private Pensionsvorsorge (Rentenversicherung) ist das einzige Vorsorgeinstrument, welches dem Kunden eine lebenslange Rente garantieren kann. Dies ermöglicht die Schaffung eines persönlichen Mehrwerts durch eine private Altersvorsorge als optimale Ergänzung zur staatlichen Pension. Dabei kann die Höhe der Rente schon heute fixiert werden, auch wenn die Rentenauszahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnt. Damit wird die bekannte „Pensionslücke“ individuell geschlossen oder zumindest verringert.