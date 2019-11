Vorsicht vor betrügerischen Handwerkern in Vorarlberg

Aufgrund aktueller Geschehnisse warnt die Polizei vor Dienstleistungsbetrügern.

Am Montag kontaktierte eine 46-jährige Frau aus Lauterach eine im Internet angegebene Notfallnummer, welche bei verstopften Abflussrohren Soforthilfe versprach. Am nächsten Tag erschienen gegen 17 Uhr zwei Handwerker von dieser "Rohrreinigungsfirma". Die zwei angeblichen "Reinigungsspezialisten" teilten der Frau gleich mit, dass die Reparatur in bar zu bezahlen sei.