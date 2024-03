Vorsicht: Heute könnte es stürmisch werden!

Der Sonntag beginnt mit teils starkem Föhn und oft schon sehr mild. Der Wind legt tagsüber an Stärke zu, er schafft es mit stürmischen Windböen bis ins Rheintal.

Aus der Nacht heraus beginnt der Tag mit starkem Föhn, der tagsüber weiter an Stärke zulegt, er schafft es mit stürmischen Windböen voraussichtlich bis in den Raum Feldkirch. Dabei lockern die Wolken immer wieder auf, so dass sich oft die Sonne zeigt. In der Nacht auf Montag geht der Föhn niederschlagsfrei zu Ende. Tiefstwerte: 3 bis 9 Grad, bei Föhn mehr. Höchstwerte: 14 bis 19 Grad.