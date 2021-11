Vorsicht, heiß! So schützen Sie Ihr Kind vor Verbrennungen

Verbrennungen mit kochendem Wasser können schwerwiegende Folgen haben. Besonders gefährdet sind Kinder in den ersten drei Lebensjahren.

Oft Küchenunfälle

Besonders gefährdet sind Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Auf verschiedenen Wegen und in den verschiedensten Zusammenhängen erforschen die Kleinen ihre Umwelt und stoßen dabei zwangsläufig auch auf heiße Objekte. Dass die Küche jener Ort ist, an dem die meisten Verbrennungen und Verbrühungen passieren, liegt auf der Hand. Schließlich will der Nachwuchs wissen, was da so verlockend auf dem Herd blubbert und brutzelt. Aber auch Kaffeetassen, die da samt heißem Inhalt auf dem Tisch stehen, werden Kindern nicht selten zum Verhängnis. Bereits diese kleine Menge kann für ein Kleinkind lebensgefährlich sein.