Vorreiterrolle der Stadt Hohenems bei modernem Infrastrukturmanagement

Am vergangenen Mittwoch, dem 9. Oktober 2019, waren zahlreiche Vertreter verschiedener Gemeinden und Institutionen zu Gast im Löwensaal. Anlass war eine Vortragsreihe über „intelligente Verwaltungsprozesse mit GIS und Facility-Management für Vorarlberg“.

Die Stadt Hohenems gilt in diesem Bereich als Vorzeigestadt, was sich in den Besuchen und Erkundungen von Kommunen auch jenseits des Rheins widerspiegelt. Beispielsweise war schon eine renommierte Schweizer Bank in Hohenems zu Gast und anschließend so begeistert über die Abwicklung in unserer Stadt, dass die Vertreter gleich das in Hohenems verwendete System für deren „Facility Management“ bestellt haben. Auch Anfragen aus Graubünden sind bereits eingegangen. Und viele Vorarlberger Gemeinden sind ebenfalls schon in den städtischen Büros vorbeigekommen und haben sich erkundigt, wie und was bei der Stadt Hohenems in diesem Bereich gemacht wird.