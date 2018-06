Vorreiter in Sachen firmeneigener Kinderbetreuung

Vergangene Woche feierte die Kinderbetreuungsgruppe „Löwenzahn und Seidenpfote“ der Firma Heron in Dornbirn ihr 20-jähriges Bestehen.

Dornbirn Die seit elf Jahren in Dornbirn sesshafte Firma Heron hat sich bereits früh mit dem Thema Kinderbetreuung beschäftigt und 1997 als erstes Unternehmen in Vorarlberg eine Kinderbetreuung gestartet. Bei einem Tag der offenen Tür wurde dieses Jubiläum vergangene Woche gefeiert.

Die Kindergruppe „Löwenzahn und Seidenpfote“ wurde vor 20 Jahren in Lustenau gegründet und befand sich direkt im Heron-Gebäude. Nachdem dann das Unternehmen im Jahr 2007 nach Dornbirn-Haselstauden übersiedelte, blieb die Kinderbetreuung vorerst in Lustenau – seit September 2016 hat die Kindergruppe nun aber auch ein neues Zuhause, direkt neben der Firmenzentrale im Stiglingen. „Durch die Betriebserweiterung hat sich in weiterer Folge die Möglichkeit ergeben und so entstand in direkter Nachbarschaft zur Firma ein im Rheintal-Stil errichtetes Haus aus Vollholz für unsere Kinderbetreuung“, erinnert sich Gründerin Bettina Beer zurück. Aktuell werden 35 Kinder im Alter von 1,5 bis 4 Jahren betreut, wobei für die Pädagoginnen die liebevolle und einfühlsame Betreuung an erster Stelle steht. „Löwenzahn und Seidenpfote steht dabei allen Kindern, auch außerhalb von Heron, offen“, zeigt Bettina Beer auf, dass auch viele Kinder aus der Umgebung das Angebot nutzen.