Vorletzter Heimauftritt im Grunddurchgang

Am kommenden Samstag empfängt der EC Bregenzerwald den HC Pustertal.

Andelsbuch/Dornbirn. Nach vier Niederlagen in Serie – den letzten Sieg konnte man Ende Dezember gegen die VEU Feldkirch einfahren – warten die Wälder Eishockeycracks auf das erste Erfolgserlebnis in der Alps Hockey League im neuen Jahr. Im Anschluss an eine achttägige Meisterschaftspause sind die Mannen von Trainer Markus Juurikkala gleich dreimal in fünf Tagen im Einsatz.