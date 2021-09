Vorläufiges Aus für Johnson & Johnson-Impfungen in Slowenien

Slowenien hat am Mittwoch die Corona-Schutzimpfungen mit dem Impfstoff Janssen des Herstellers Johnson & Johnson vorläufig eingestellt. Anlass war der Tod einer 20-Jährigen - es besteht der Verdacht, dass es einen Kontext mit einer vorangegangen Impfung geben könnte. Mit der Entscheidung sei man der Impfkommission gefolgt, die eine Aussetzung des Impfstoffs bis zur Klärung der Umstände empfohlen habe, sagte Gesundheitsminister Janez Poklukar bei einer Pressekonferenz.

Die junge Frau, die seit Montag in der Uniklinik in Ljubljana behandelt wurde, war Mittwochfrüh verstorben. Ihr Zustand sei sofort als lebensbedrohlich erkannt worden, hieß es aus der Klinik. Bei der Patientin seien Blutgerinnsel im Gehirn und Hirnblutungen aufgetreten, trotz aller ärztlichen Bemühungen habe sich ihr Zustand nicht verbessert, erklärte ein Arzt vor Journalisten.

Nach Informationen der Uniklinik handelt es sich dabei um den zweiten gemeldeten Fall von schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen in Zusammenhang mit einer Covid-Impfung in Slowenien. Eine weitere junge Frau, die schwere Nebenwirkungen nach einer Impfung mit AstraZeneca erlitten hatte, hatte sich wieder erholt. Im Frühjahr starb in Belgien eine slowenische Staatsbürgerin, die Ehefrau eines slowenischen Diplomaten, nach einer Impfung mit dem Janssen-Vakzin, die von Slowenien organisiert worden war. Laut Medien bestätigte die Untersuchung in Slowenien, dass die Todesursache - eine Thrombose - in Verbindung mit der Impfung stand.