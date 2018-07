Vorjahressieger Denifl fällt für Österreich-Rundfahrt aus

Vorjahressieger Stefan Denifl muss nach einem Trainingssturz für die am Samstag startende Österreich-Rundfahrt passen. Der Tiroler Radprofi kam am Donnerstag in einer Abfahrt im Zillertal zu Fall und erlitt eine Gehirnerschütterung.

Damit ist an ein Rennen nicht zu denken. “Es ist eine große Enttäuschung, dass ich keine Möglichkeit habe, meinen Titel zu verteidigen”, wurde Denifl in einer Aussendung seines Teams Aqua Blue zitiert. Die Gesundheit gehe aber vor. Denifl meinte, der Helm hätte ihm das Leben gerettet, oder zumindest eine ärgere Verletzung verhindert.