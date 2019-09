Voriger Monat war weltweit zweitwärmster August seit 1981

Der globale Trend der Erwärmung dauert an: Der vergangene Monat war weltweit der zweitheißeste August seit 1981, wie der Klimawandeldienst Copernicus am Donnerstag mitteilte. Demnach lag die Lufttemperatur nur um 0,04 Grad Celsius unter der des Rekordhalters im Jahr 2016. Insgesamt überstieg die Temperatur den mittleren Augustwert von 1981 bis 2010 um 0,53 Grad.

Besonders warm war es demnach in Ost- und Südosteuropa. Der Sommer, also die Zeit von Juni bis August, war nach Angaben von Copernicus in Europa der viertwärmste Sommer seit mindestens 1979. Er lag demnach um 1,1 Grad über dem Durchschnittswert von 1981 bis 2010. Europa erlebte im Sommer sowohl den wärmsten jemals gemessenen Juni als auch den wärmsten Juli. Der Juli 2019 war der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880.