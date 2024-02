Ermittlungen zu roter Umfragenaffäre 2022 abgeschlossen

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat bereits im Sommer 2022 die Prüfung der Vorwürfe gegen Vertreter der SPÖ in der Umfragen- und Inseraten-Causa rund um Meinungsforscherin Sabine Beinschab abgeschlossen. Dies berichteten "Presse" und "Standard" am Montag online. Im Justizministerium langte der Vorhabensbericht im März 2023 ein, wie dieses gegenüber der APA festhielt. Ausgangspunkt waren die Ermittlungen gegen die ÖVP und Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

Die WKStA ermittelt seit 2021 in der Umfragen-Affäre, in der mit Steuergeld aus ÖVP-geführten Ministerien Umfragen bezahlt und in Medien platziert worden sein sollen. Dafür sei von der ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) gemeinsam mit ihrer ehemaligen Kollegin Beinschab ein PR-Tool gestaltet worden. Profitiert haben sollen von den Umfragen Ex-Kanzler Kurz und die ÖVP. Beinschab erhielt schließlich nach einem Geständnis und weiteren Aussagen den Kronzeugenstatus.