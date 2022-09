Vorgezogener Wahltag für Gemeinderatswahlen im Burgenland

Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Burgenland starten am Freitag mit dem vorgezogenen Wahltag. Die 340 Sonderwahlbehörden und ihre Wahllokale sperren großteils zwischen 17 und 18 Uhr auf und schließen zwischen 19 und 20 Uhr. Hauptwahltermin ist Sonntag, der 2. Oktober. 277.477 Personen sind zur Stimmabgabe berechtigt. Die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den 171 Kommunen zählt aktuell die SPÖ mit 85 roten Ortschefs.

Die Wahlen finden dieses Jahr unter teils neuen Bestimmungen statt, so wurde etwa die Vorzugsstimme aufgewertet. Wahlberechtigt sind auch Zweitwohnsitzer. Am vorgezogenen Wahltag öffnet Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) am frühesten und zwar um 12 Uhr, danach folgen Mattersburg und Bad Sauerbrunn um 15 Uhr. Am längsten wird am Vorwahltag in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), Gattendorf und Pama (Bezirk Neusiedl am See) gewählt, dort können die Burgenländer bis 21 Uhr ihre Stimme abgeben.