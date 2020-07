Vorerst keine weitere Ausweitung von EZB-Krisen-Maßnahmen

Die EZB legt nach den jüngsten massiven Stützungsschritten zur Eindämmung der Coronakrise eine Atempause ein. Gleichwohl erklärten die Währungshüter um Notenbank-Chefin Christine Lagarde nach ihrer Zinssitzung am Donnerstag, die Europäische Zentralbank sei bereit, notfalls alle ihre Instrumente anzupassen. Nun wird nach Brüssel geblickt, wo am Freitag der mit Spannung erwartete EU-Gipfel startet.

Hereinkommende Daten zeigten eine Wiederaufnahme der Wirtschaftsaktivitäten an, sagte Lagarde. Sie rechnet mit einem Anziehen der Konjunktur im Sommer. "Gleichwohl bleibt das Niveau der Aktivitäten deutlich unterhalb der Niveaus von vor der Coronaviruspandemie." Die wirtschaftliche Erholung stecke noch in einem frühen Stadium und sei uneinheitlich. Der Ausblick sei hochgradig unsicher. Daher sei weiterhin eine kräftige Unterstützung durch die Notenbank erforderlich. "Ein großer geldpolitischer Stimulus bleibt notwendig, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen und um mittelfristige Preisstabilität zu sichern."

Lagarde stellte zudem klar, dass die EZB wahrscheinlich die ganze Feuerkraft ihres Krisen-Anleihenkaufprogramms PEPP nutzen werde. Falls es keine bedeutenden positiven Überraschungen gebe, werde wohl das ganze Volumen von 1,35 Billionen Euro ausgeschöpft. Dennoch hielten die Währungshüter diesmal ihre Füße still. Der EZB-Rat habe auf seiner Sitzung einen guten Teil der Zeit damit verbracht, sich die wirtschaftliche Lage anzuschauen, sagte Lagarde. "Angesichts der Entwicklung der Konjunktur, denken wir, dass wir wirklich momentan gut unterwegs sind." Auch die Stimmung an den Finanzmärkten habe sich verbessert. "Was wir getan haben, hat gewirkt." Die EZB habe eine Menge auf den Weg gebracht.