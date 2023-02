Vorerst keine neuen Corona-Virusvarianten in China

Die Sorge, dass die riesige Covid-19-Welle in China nach Aufhebung der striktesten Quarantäneregeln ab Anfang Dezember 2022 zum Entstehen für das Ausland gefährlicher Virusvarianten führen könnte, scheint vorerst unbegründet. Eine aktuelle Studie aus Peking im medizinischen Fachblatt "The Lancet" zeigte keine neuen Mutationen von SARS-CoV-2.

"Die Genom-Analyse von 413 neuen Covid-19-Infektionen in Peking ab dem Zeitpunkt, zu dem China seine strengsten Pandemie-Verordnungen aufhob, deutet darauf hin, dass sie alle durch bereits vorher bekannte Stämme verursacht wurden. Mehr als 90 Prozent der lokalen Infektionen in Peking zwischen dem 14. November und dem 20. Dezember 2022 erfolgten durch die Omikron-Subvarianten BA.5.2 oder BFD.7", schrieb jetzt die weltweit angesehene medizinische Fachzeitschrift, welche die wissenschaftliche Untersuchung veröffentlicht hat.

Die chinesischen Wissenschafter wählten daher aus insgesamt 2.881 Virusproben in der Studie per Zufall 413 neue aus und entschlüsselten deren Erbsubstanz. Das startete mit 14. November 2022, als die Zahl der Erkrankungen in Peking plötzlich in die Höhe ging, und erfolgte bis zum 20. Dezember vergangenen Jahres. 350 der Virusproben kamen aus dem Raum Peking, 63 stammten aus dem Ausland. "Der dominante Virusstamm nach dem 14. November 2022 war BF.7 mit einem Anteil von 75,7 Prozent der lokalen Infektionen. Eine andere Omikron-Subvariante, BA.5.2 war für 16,3 Prozent verantwortlich", heißt es im "Lancet".