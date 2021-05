Vorerst keine Angleichung bei Kündigungsfristen

SPÖ und Gewerkschaften laufen Sturm gegen einen Initiativantrag von ÖVP und Grünen von heute, mit dem die Angleichung der Kündigungsfristen von Arbeitern und Angestellten um weitere drei Monate verschoben werden soll. Anstatt am 1. Juli soll die Angleichung erst mit 1. Oktober 2021 erfolgen. "Die Regierungsparteien haben einen weiteren Kniefall vor der Wirtschaft gemacht, den die Arbeiterinnen und Arbeiter nun bitter bezahlen müssen", heißt es von Pro-Ge und vida.

Die Übergangsfrist von drei Jahren sollte es allen Unternehmen und Branchen ermöglichen, sich auf die geänderten Gegebenheiten vorzubereiten. Aufgrund der Coronakrise wurde die Frist um weitere sechs Monaten verlängert, so Pro-Ge-Vorsitzender Rainer Wimmer. "Zwischen Sozialpartnern bzw. Regierung und Opposition gab es eine klare Übereinkunft: Inkrafttreten per Juli 2021. Es ist skandalös, dass die Regierungsparteien nun im Windschatten der Corona-Gesetzgebung diesen Konsens sprengen und damit wieder einmal die Gier einzelner ÖVP-Zielgruppen bedienen", ärgert er sich. Die neuerliche Fristverlängerung deute darauf hin, "dass die Angleichung letzten Endes auf den St. Nimmerleinstag verschoben und damit 100 Jahre Ungleichbehandlung fortgeschrieben werden sollen".

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch wiederum zeigte sich "entsetzt über das unsoziale Gegengeschäft für Verlängerung der erhöhten Notstandshilfe". "Sie sollten sich schämen, dass sie es noch immer nicht schaffen, Arbeiter und Angestellte endlich gleichzustellen. Was soll denn daran fair sein, wenn Arbeiterinnen und Arbeiter in Nicht-Saison-Branchen nach ihrer Kündigung übers Wochenende ins Arbeitslosengeld zurückfallen? Hier werden in Zeiten einer massiven Wirtschafts- und Sozialkrise schamlos Menschen gegeneinander ausgespielt", so Muchitsch in Richtung ÖVP und Grüne.