Vorerst kein "Willi" im Bierwirt-Prozess gegen Sigrid Maurer

Am Montag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer fortgesetzt worden, die ein Bierwirt wegen übler Nachrede geklagt hatte. Mit einem erstinstanzlichen Urteil dürfte nicht zu rechnen sein. Da ein dringend benötigter Zeuge namens Willi nicht erschien, stand zu Verhandlungsbeginn eine neuerliche Vertagung im Raum.

Maurer hatte einem Betreiber eines Bierlokals unterstellt, dieser habe ihr Ende Mai 2018 via Facebook obszöne Privatnachrichten geschickt, was Maurer selbst über ihren Twitter-Account publik machte. Im vergangenen September behauptete der Gastronom plötzlich, für die Nachrichten sei ein gewisser Willi verantwortlich. Dieser müsse in seinem Lokal über einen für alle Gäste zugänglichen PC die obszönen Nachrichten geschrieben und sich dabei seines Facebook-Accounts bedient haben. Der Wirt präsentierte dem Gericht in diesem Zusammenhang ein angebliches Bekennerschreiben eines Kunden und Bekannten mit dem Vornamen Wilhelm, der in der Stromstraße in der Brigittenau gemeldet ist.