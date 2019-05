Vorentscheidung wider Willen: Wacker empfängt Hartberg

Wenn Hartberg am Samstag in Innsbruck die Verteidigung seines Zwei-Punkte-Polsters unternimmt, könnte eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt fallen. Die Trainer wollten zwar nichts von einem Endspiel wissen, aber nach dem Kellerduell gibt es nur noch drei Runden, um Punkte zu sammeln. Rapid gastiert bei der Admira, Mattersburg empfängt Altach (alle Spiele 17.00 Uhr).

Wie ernst die Lage beim FC Wacker ist, verdeutlichen bereits die Zahlen: Seit dem 10. November (1:0 gegen Altach) ist der Club vor heimischem Publikum sieglos, in den sieben Heimspielen seither gelang den Schwarz-Grünen nur ein Treffer. Doch mit dem jüngsten 4:1-Auswärtssieg in Altach schöpfte die Truppe von Thomas Grumser neuen Mut: “Wir versuchen die Kraft und Energie mitzunehmen, um auch morgen ein gutes Spiel zu machen.” Hartberg-Coach Markus Schopp wähnt sich nach dem jüngsten 4:3-Sieg bei Rapid in einer “komfortablen”, aber zweischneidigen Lage. “Wir haben ein Zweipunktepolster, das auch verdient ist zu diesem Zeitpunkt. Es ist aber auch eine Situation, die uns im Falle des Sieges nicht glauben lassen darf, dass wir es geschafft haben.”