Vordienstzeiten-Anrechnung für Beamte widerspricht EU-Recht

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat eine Regelung für die Anrechnung von Berufserfahrung bei österreichischen Beamten und Vertragsbediensteten als EU-rechtswidrig erklärt. Konkret hält er in seinem am Mittwoch veröffentlichten Urteil fest, dass auch das 2015 und 2016 reformierte Gesetz "weiterhin gegen das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters" verstößt.

Zuletzt wurde das Gesetz 2015 und 2016 reformiert. Dabei wurde festgeschrieben, dass Mitarbeiter, die bereits im Dienststand sind, in ein neues Besoldungs- und Vorrückungssystem übergeleitet werden, in dem sich ihre erste Einstufung nach ihrem letzten, gemäß dem früheren System bezogenen Gehalt richtet.

Der ursprünglich vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) angerufene Oberste Gerichtshof in Österreich hatte sich in der Angelegenheit an den EuGH gewandt um zu klären, ob die heimische Vordienstzeiten-Regelung gegen Unionsrecht verstoße (Rechtsstreit C 24/17). Zusätzlich hatte ein Polizist aus Tirol Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt, worauf dieses ebenfalls den Europäischen Gerichtshof zurate zog (C 396/17). Der EuGH bestätigte nun in beiden Fällen, dass gegen Unionsrecht verstoßen werde.