Vorderländer Jahrgänger Ausflug

Jahrgänge 1982 und 83 aus Sulz, Röthis und Viktorsberg gemeinsam „on Tour“

Rund 25 Weiblein und Männlein trafen sich zum zweiten Ausflug um 15 Uhr beim Schwimmbad in Sulz. Bei herrlichem Herbstwetter, ging es zu Fuß Richtung Röthis. Unterbrochen wurde die Wanderung in die Nachbargemeinde durch einen gemütlichen Boxenstop – bei Jahrgängerin Corinne.

Bei feinen Getränken und kleinen Knabbereien wurden die aktuellsten Neuigkeiten ausgetauscht, den richtigen Schwung für die weitere Wanderung getankt.

Gestärkt ging die Wanderung weiter Richtung Sportzentrum Röthis. Dort wurden wir im gemütlichen Tennisstüble des TC Vorderland von Nina bereits erwartet. „Gmüatlich und frei ha, mitanand schwätza und fiera und des als be gutem aus Küche und Keller“, hieß das Motto des Abends.

Alle ließen sich das feine Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat, das eine oder andere Bierle oder feinen Wein so richtig schmecken. Tolle Stimmung, ein richtig feiner Abend. “Open End“ war beim Jahrestreff der JahgängerInnen aus den 3 Gemeinden, der wohl allen in bester Erinnerung bleiben wird, angesagt.

Wohlbehalten kehrten schlussendlich alle unternehmenslustigen „Zwoa und Dreiadachzger“ nach Hause zurück und waren sich einig, wieder einen tollen Jahrgänger Treff erlebt zu haben. „Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!“

Geplant ist, die originellen Jahrgängertreffen jedes Jahr durchzuführen. Neue Jahrgängerinnen und Jahrgänger, auch neu Zugezogene sind herzlich willkommen.