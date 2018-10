Vorarlberg/Sibratsgfäll: 35-Jähriger stürzt mit Pkw ab und verletzt sich schwer

Ein 35-jähriger Pkw-Lenker kam am Sonntagabend in Sibratsgfäll von der Straße ab. Er wurde aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt.

Der Pkw-Lenker fuhr um 20.50 Uhr auf der Sibratsgfällerstraße (L24) von Sibratsgfäll kommend in Richtung Hittisau. Auf Höhe Parzelle Krinegg geriet der Lenker mit dem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache über den linken Fahrbahnrand. In der Folge fuhr er einige Meter über eine angrenzende Viehweide, ehe er bei einer steil abfallenden Böschung mit seinem Pkw abhob. Der Pkw schlug nach etwa 30-40 Meter auf und überschlug sich in der Folge mehrmals.