Vorarlbergs Wohnungspreise steigen trotz Corona weiter

In Vorarlberg kostet eine Wohnung im ersten Halbjahr 2020 ganze 87.000 Euro mehr als im Österreich-Durchschnitt.

Weit über Österreich-Schnitt

Während Bregenz und Dornbirn höhere Verkaufszahlen erleben, sind sie in Bludenz und vor allem im Feldkirch erheblich hinter dem Vorjahr. 516 Wohneinheiten in Bregenz sind laut RE/MAX-ImmoSpiegel um +26 mehr als 2019 und ein neuer Höchstwert. 344 Verkäufe in Dornbirn sind um +10 mehr als zuletzt und das bisher viertstärkste Ergebnis. Bludenz liegt mit 213 Verkäufen nur -4 unter 2019, aber Feldkirch fehlen zum Halbjahr mit 342 Stück auf das Vorjahr -89 und gegenüber 2018 sogar -166.

Bregenz baut Vorsprung aus

Dornbirn , die Nummer zwei und in der Vergangenheit schon mehrfach der Bezirk mit dem höchsten Vorarlberger Wohnungspreis, bleibt noch haarscharf unter der 300.000er-Grenze. 299.992 Euro bedeuten ein Plus zum Vorjahr von +1,3 %.

Günstigstes Viertel der Wohnungen auf Niveau der Nobel-Bezirke

Die Leistbarkeit der Vorarlberger Eigentumswohnungen stellt sich, aufgrund der hohen Preise auch unter den billigsten Wohnungen, anders dar als in Restösterreich. In Bregenz kostet das billigste Viertel aller gehandelten Wohnungen, so RE/MAX, bis zu 229.500 Euro. Höhere Basispreise für Eigentumswohnungen finden sich nur in Wien 1 und in Wien-Wieden. Sogar Kitzbühel als Bezirk mit den höchsten Durchschnittspreisen liegt um 9.000 Euro darunter. Feldkirch mit bis zu 210.000 Euro und Dornbirn mit bis zu 209.000 Euro für die günstigsten 25 % aller Wohnungen befinden sich in bester Gesellschaft mit Wiener Nobelbezirken und dem Salzburger Flachgau.