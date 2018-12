„Vorarlbergs urbaner Weg“ bedeutet ein Umdenken

Um in Zukunft für heimische und internationale Fachkräfte attraktiver zu werden, muss Vorarlberg seinen Weg in einer guten Balance zwischen ländlicher und städtischer Entwicklung finden und umsetzen.

Vorarlberg ist unbestritten ein attraktiver Lebensraum mit einem pulsierenden industriellen Herz. Dieses industrielle Herz und die zahlreichen mit der Industrie verbundenen und leistungsfähigen Klein- und Mittelbetriebe haben sich in den letzten Jahrzehnten gut entwickelt und damit wesentlich zur Lebensqualität, zu Wohlstand und zur Sicherung der Sozialsysteme beigetragen. Damit dies aber auch in Zukunft so bleibt, ist bei der Standortpolitik, insbesondere in vielen Bereichen der öffentlichen Hand, ein Umdenken notwendig.