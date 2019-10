Vorarlbergs Schwimmer trumpften wieder auf

Am Wochenende fanden die 31. Internationalen und Österreichischen Mastersmeisterschaften im Schwimmen statt.

Dornbirn. Eben noch Schauplatz der großen 50-Jahr-Jubiläumsfeier, und nun Austragungsstätte der 31. Internationalen und Österreichischen Mastersmeisterschaften im Schwimmen. Das Stadtbad begrüßte am vergangenen Wochenende die Schwimm-Elite und zahlreiche Fans des Schwimmsportes in Dornbirn.

Für Vorarlberg gingen 10 Teilnehmer von der TS Dornbirn Schwimmen und dem Schwimmclub Bregenz an den Start und bewiesen eindrücklich, dass Vorarlbergs Schwimmsportler auch international bestens mithalten können.

So sicherte sich Andreas Müller (AK 25) vom Schwimmclub Bregenz Gold über 100 m Rücken. Gleich drei Goldmedaillen holte sich Mathias Fußenegger vom Schwimmclub TS Dornbirn (AK 30 – Gold über 50m + 100m Brust, 100m Schmetterling). Teamkollegin Stefanie Fußenegger räumte bei den Silbermedaillen ab (50m + 100m Brust, 50m + 100m Schmetterling, 100m Lagen) und Astrid Halbeisen (AK40) sicherte sich Silber über 100m Freistil, 100m Lagen und Bronze über 50m Freistil.

Auch im Team erwiesen sich die Dornbirner als starke Truppe. So holte sich die männliche Staffel in den Disziplinen 4 x 50 m Lagen die Goldmedaille und im 40 x 50 m Freistil den zweiten Rang. Und auch die mixed Staffel überzeugte in 4 x 50 m Freistil und durfte unter großem Jubel die Goldmedaille mit nach Hause nehmen.