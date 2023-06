Vorarlbergs schönste Bergwelt in Wort und Bild dokumentiert

Die Rankweilerin Heike Bechtold hat schon zwei erfolgreiche Bücher geschrieben.

RANKWEIL. Heike Bechtold aus Rankweil ist leidenschaftlich gern in der Vorarlberger Bergwelt unterwegs. Die selbstständige Naturheiltherapeutin verbringt ihre Freizeit am liebsten draußen und ist immer wieder aufs Neue begeistert, wie viel Schönes es im Ländle zu entdecken gibt. Mit ihren Büchern teilt sich diese Schätze mit den Menschen. Das im Tyrolia-Verlag in Innsbruck erschienene Buch mit dem Titel Vorarlbergs schönste Wasserplätze umfasst 232 Seiten, 540 farbige Abbildungen und 101 Kartenausschnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf sowie zwei Übersichtskarten. 5000 Stück werden im lokalen Buchhandel und bei Intersport zu einem Preis von 28 Euro zum Kauf angeboten. Mehr als hundert erfrischende Wander- und Ausflugstipps sind zu bewundern. Das große Guidebook zu den schönsten Seen, Flüssen, Bächen und Klammern, Vorarlbergs Wasserschätze entdecken. Was gibt es Schöneres in der heißen Jahreszeit als draußen am Wasser zu sein? Eine entspannende Runde um und anschließend ein erfrischender Sprung in einen See, glasklare Gumpen und gischtende Wasserfälle entdecken, rauschende Gebirgsbäche und einsame Bergseen: Wasser hat immer eine besondere Anziehungskraft und Faszination. Vorarlberg hat in dieser Hinsicht viel zu bieten – und mit diesem Buch von der Rankweilerin Heike Bechtold lässt sich die ganze Vielfalt seiner reichen Wasserschätze erleben. Über hundert prickelnd abwechslungsreiche Wasserziele in ganz Vorarlberg erschließt einem die Autorin durch Ausflüge, Wanderungen und Touren, meist für die ganze Familie, aber manchmal auch speziell für Abenteuerlustige oder Bergerfahrene. Das Spektrum reicht vom Naturdenkmal Sandplatte an der Bregenzer Ache oder dem Alten Rhein über das Wasserhaus in St. Arbogast, die pittoreske Frödischschlucht, den Lehrpfad Quelltuff oder den Subersach Wasserfall, den gebirgigen Oberpartnomsee und Hochalpsee, bis zum Staubecken Latschau, dem Tschaggunser Aquawanderweg oder der Moorlandschaft am Wiegensee, zum eisblauen Gandasee, zum Kletterspaß in der Röbischlucht oder dem anspruchsvollen, aber lohnenden Tilisunasee. Aktuell recherchierte Tourenbeschreibungen und QR-Codes mit GPS Daten zu allen Ausgangspunkten, Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, Karten mit eingezeichnetem Routenverlauf und vor allem die vielen Fotos erleichtern Auswahl und Planung und machen so richtig durstig auf den nächsten schönen Tag am Wasser.