Vorarlbergs Newcomer in der Musikbranche

Künstler Stefan Madella begeistert sich leidenschaftlich für Musik.

Der Beginn

Ein Mix

„Meine Musik ist eine Mischung aus allem“, schmunzelt Madella. Er probiert gerne Neues. Am liebsten würde er gerne alles ausprobieren, deswegen unterscheiden sich seine Songs voneinander. Generell rappt der Bregenzer meistens, aber auch das Singen kommt nicht zu kurz. „Ich suche die Beats selber aus und lasse mich dann von ihnen leiten. Dabei kann alles rauskommen.“ Die Inspiration für seine Texte findet er in seinem Alltag, beim Busfahren oder gar Einkaufen. „Die Passagen kommen spontan und ich schreibe sie immer direkt auf. Ich glaube, dass mich alles, was ich erlebe und höre, beeinflusst. In den Songtexten kann man das gut verarbeiten“, erläutert der Künstler. Das Musikmachen bereitet ihm große Freude, doch noch mehr freut sich Madella, wenn seine Musik anderen Menschen gefällt und sie während dem Hören eine schöne Zeit haben. „Aber ich mache die Musik nicht nur für die anderen, sondern auch für mich, weil Musik ist einfach leben.“