Vorarlbergs Männer verdienen am besten - Die Frauen nicht

Vorarlbergerinnen verdienen nicht nur deutlich weniger als Männer sondern auch als Frauen in anderen Bundesländern.

Das mittlere Einkommen in Vorarlberg lag, laut einer Analyse der Arbeiterkammer Tirol für das Jahr 2017, bei rund 27.900 Euro brutto pro Jahr. Genau die Hälfte der Beschäftigten liegt über diesem Wert, die andere Hälfte darunter. Das ist Platz vier im Österreich-Vergleich hinter Niederösterreich, Burgenland und Oberösterreich.

Einkommensschere weit offen

Nach Geschlecht der Einkommensbezieher ändert sich die Rangliste drastisch: Vorarlbergs Männer verdienen mit einem mittleren Einkommen von 37.600 Euro brutto pro Jahr mit Abstand am besten in Österreich. Vorarlbergs Frauen müssen sich mit 19.500 Euro brutto pro Jahr mit dem vorletzten Platz in Österreich zufrieden geben. Nur die Tirolerinnen verdienen noch weniger.