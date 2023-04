Vorarlbergs größte Unternehmen

Handelsketten und Einkaufszentren

„Verantwortungsvolles Handeln in den Bereichen Ökologie, Soziales und Ökonomie ist Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung. SPAR strebt als ökonomisch handelndes Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg an, der aber im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft erreicht werden soll. Das Thema Regionalität ist bei SPAR Vorarlberg weitaus mehr als eine Modeerscheinung und seit Jahrzehnten gelebte Realität. Durch unsere SPAR-Kaufleute, Marktleiter sowie unsere 3616 Mit­arbeitenden sind wir in der Lage mit rund 100 SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkten die Nahversorgung in 61 Vorarlberger Gemeinden zu sichern.“ Carina Pollhammer, Geschäftsführerin Spar Vorarlberg

„Dieses Jahr feiern wir bereits 36 Jahre Messepark. Vieles hat sich in dieser Zeit verändert, einiges ist geblieben: treue Kunden, Shoppartner der ersten Stunde sowie langjährige Mitarbeiter. Täglich sind wir bestrebt ein einmaliges Einkaufserlebnis zu bieten. Dies war noch nie so herausfordernd wie in diesen turbulenten Zeiten. Unser besonderer Dank gilt hier unseren rund 900 Mitarbeitern, die täglich Großartiges leisten sowie unseren treuen Kunden.“ Burkhard Dünser, Geschäftsführer Messepark