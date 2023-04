Vorarlbergs größte Unternehmen

Geld- und Kreditwesen

Eine Bank soll praktische Services, moderne Lösungen und attraktive Konditionen bieten, sie soll schnell erreichbar sein und bei größeren Fragen qualitativ hochwertig beraten. Gerade in Vorarlberg schauen die Menschen noch genauer hin. Denn sie wollen eine Bank, die sich über den finanziellen Bereich hinaus um die Gesellschaft kümmert, die Verantwortung übernimmt, sich für das Leben in den Gemeinden starkmacht und die Region aktiv mitgestaltet. Es freut uns, dass sich deshalb immer mehr Vorarlberger für Raiffeisen entscheiden. Michael Alge , Vorstandsvorsitzender Raiffeisen Landesbank Vorarlberg

Das Geschäftsmodell der Hypo Vorarlberg hat sich auch 2022 bewährt, obwohl es nach der Pandemie durch den Krieg in der Ukraine erneut auf die Probe gestellt wurde. Die Zahlen machen deutlich, dass die Hypo Vorarlberg eine gesunde, nachhaltig erfolgreiche Bank ist und die richtige Strategie verfolgt, um Krisen zu überstehen. In einem weiterhin fordernden Umfeld ist es für unsere Kunden wichtig, einen verlässlichen, beständigen Partner an ihrer Seite zu haben. Beständigkeit bedeutet für uns eine klare Fokussierung auf unser Kerngeschäft und die Pflege von langjährigen Partnerschaften. Michel Haller, Vorstandsvorsitzender der Hypo Vorarlberg