Vorarlbergs größte Unternehmen

Versicherungen

Über 185.000 Kunden betreuen wir als UNIQA in Vorarlberg vor Ort mithilfe eines dichten regionalen Netzes an Beratern, GeneralAgenturen und Geschäftspartnern. UNIQA ist mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent führend in Vorarlberg und somit die stärkste Versicherungsmarke in der Region. Diese Stärke erreichen wir durch intensives Beziehungsmanagement, flexible und inhaltlich und hochqualitative Produktlösungen. Untermauert haben wir unsere Präsenz vor Ort zusätzlich, indem wir Kompetenzen am Point-of-Sale gebündelt und ausgebaut haben. Als Marktführer in der Gesundheitsversicherung erweitern wir laufend unsere klassischen Produktfeatures mit innovativen Service-Dienstleistungen. Darauf sind wie sehr stolz.

Markus Stadelmann, UNIQA-Landesdirektor