Vorarlbergs größte Unternehmen

Gesundheits- und Sozialwesen

Not sehen und handeln – das ist seit nunmehr hundert Jahren der Auftrag der Caritas – da sein für Menschen in schwierigen ­Situationen und mitwirken an der nachhaltigen Veränderung der Gesellschaft und der Welt. Neben öffentlichen Auftrag­gebern wie Land, Gemeinden und Bund sind es viele private Spender und zahlreiche Unternehmen in Vorarlberg, die die Arbeit der Caritas unterstützen. Danke! Gerade in so krisenhaften Zeiten zählt, dass möglichst niemand den Anschluss verliert und kein Kind seiner Chancen beraubt wird. Dr. Walter Schmolly, Direktor der Caritas Vorarlberg