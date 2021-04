"Vorarlbergs Gastronomie ist safe"

Vorbildliche Konzepte der Gastronomie sind für den gesamten Tourismus wegweisend - Hotellerie noch mit einigen offenen Fragen.

"Mehrwert für das ganze Land"

Hotelier und Fachgruppenobmann der Vorarlberger Hotellerie, Markus Kegele, plädiert wie auch WKV-Präsident Hans Peter Metzler und LH Wallner dafür, an der Modellregion Vorarlberg festzuhalten und dort Maßnahmen zu setzen, wo Infektionsherden stattfinden. „In der Gastronomie ist das nicht der Fall. Das muss auch in Wien verstanden werden.“ Eine wissenschaftliche Begleitung der Modellregion sei daher zu begrüßen, weil sie dies auch bestätigen werde.

Öffnung Hotellerie

Lösung: Impfpass

Der Weg in eine unbeschwerte Sommersaison führt über Impfungen, den Wegfall der Quarantäneregeln und den Grünen Pass. „Der grüne Pass wird unser aller Ticket für eine Rückkehr in ein Leben sein, das wir schon so sehr vermissen: Reisen und Aufenthalte in Hotels, denn keine Reisefreiheit bedeutet auch kein Tourismus“, sagt Hotelier Kegele.