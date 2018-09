Vorarlbergs Freibäder mit positiver Saisonbilanz

Der Hitze-Sommer hat erwartungsgemäß zu einem Ansturm auf Vorarlbergs Freibäder gesorgt. Allein im neu eröffneten Val Blu betrug der Zuwachs über 60 Prozent.

Einer der Gründe für diese durchwegs positive Bilanz ist ohne Zweifel der Top-Sommer. Sonne pur, kaum Regenwetter und Rekordtemperaturen von weit über 30 Grad haben rund 20 Prozent mehr Badegäste zum kühlen Nass gelockt als noch im Vorjahr. „Deutlich besser“, „hervorragend“, „die Drittbeste in den letzten 20 Jahren“, „sensationell gut“ bis hin zu „Rekord gebrochen“ melden die Vorarlberger Bäder. 190.000 Besucher zählte das Strandbad Bregenz heuer, somit konnte ein Plus von 20 Prozent verbucht werden. In den Rheinauen Hohenems waren es ganze 23.000 Besucher mehr als im Vorjahr: 133.000 Badegäste (+21 Prozent) konnten bei insgesamt nur fünf Schließtagen gezählt werden.

“Bäder sind besonders kreativ” Mit dem guten Wetter allein ist es aber nicht getan: Die über 30 Bäder im Land bemühen sich auch besonders, den Gästen stets gepflegte und sichere Anlagen zur Verfügung zu stellen, damit sie die ganze Saison über ungetrübten Badespaß genießen können. „Auch sind die Bäder besonders kreativ mit ihren alternativen Angeboten: Ob Vollmondschwimmen im Schwimmbad Felsenau in Frastanz, Frühschwimmen in Bezau, zahlreiche actionreiche Sprung- und Rutschenanlagen bis hin zu Funsportaktivitäten wie Stand up Paddling in den Hohenemser Rheinauen: Da ist für jeden was dabei“, betont Bädersprecher Ewald Petritsch.