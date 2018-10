Vorarlbergs erste Lehre zum Berufskraftfahrer

Der Beruf des Berufkraftfahrers leidet heute unter vielen Vorurteilen, die Auswirkungen auf den zunehmenden Fahrermangel haben.

Als erstes Logistikunternehmen in Vorarlberg bietet Bischof Transporte eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer an, die mehr bietet als nur Lkw fahren zu lernen. Elke Böhler, COO von Bischof Transporte in Feldkirch, erklärt im Interview die Inhalte der Ausbildung und verrät, welche Voraussetzungen man mitbringen sollte.

Wie kamen Sie auf die Idee, eine Ausbildung als Berufskraftfahrer in Ihrem Unternehmen einzuführen?

Jeder Frächter, jeder Spediteur kennt das zunehmende Problem „Fahrermangel“.Nicht nur wir in Österreich suchen händeringend nach Berufskraftfahrern. Die Transport- und Logistikbranche zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren. Ohne

unsere Berufskraftfahrer sind unsere Regale leer und unsere Produktionen stehen still. Für uns stand fest: Jammern nützt nichts. Wir müssen etwas gegen den Fahrermangel unternehmen. Daher stellten wir für uns die Fragen: Wie können wir die Fachkräftesituation bei den Berufskraftfahrern in unserer Region verbessern, dem Fachkräftemangel entgegenwirken? Wie bekommen wir die wertvolle Arbeit des Berufskraftfahrers wieder in die Köpfe der Wirtschaft und vor allem in die Köpfe der

jungen auszubildenden Menschen? Wie schaffen wir es, das Berufsbild des Berufskraftfahrers wieder attraktiv werden zu lassen? Nicht nur uns als Bischof Transporte beschäftigen diese Fragen. Für uns war jedoch klar, wir müssen handeln und Aktionen setzen.

Wie ist die Resonanz auf das Angebot bisher?

Leider ist die Resonanz derzeit noch alles andere als zufriedenstellend. Bis dato haben wir eine Zusage. Das Prob-lem liegt sicherlich daran, dass dieses Berufsbild bei uns noch nicht bekannt ist. Wir haben das Berufsbild mit Werbefilm und Werbespot sowie mit Schreiben an den Polytechnischen und in der Landwirtschaftsschule beworben. Jedoch ist dies noch zu wenig. Der nächste Schritt ist die Vorstellung auf den Lehrlingsmessen und die persönliche Präsentation in den Schulen. Hier hoffen wir auf eine gute Zusammenarbeit mit den Vorarlberger Schulen. Derzeit gibt es österreichweit lediglich 20 Schüler, verteilt von der

ersten bis zur dritten Klasse, welche die Lehrlingsausbildung des Berufskraftfahrers absolvieren. Viele haben ein falsches Bild und können sich unter dem Lehrberuf ‚Berufskraftfahrer‘ nicht viel außer Lkw fahren vorstellen.

Wie müssen sich die Lehrlinge die Ausbildung denn vorstellen? Was erwartet sie in ihrer Ausbildung?

Neben der attraktiven Lehrlingsausbildung und Karriere-chancen in verschiedenen Bereichen hat der Auszubildende nicht nur einen ansehnlichen Lehrabschluss, sondern auch noch den kostenlosen Pkw- und Lkw-Führerschein bereits mit ungefähr 18 Jahren erworben. Die Lehrlinge werden bei uns eine 3-jährige Ausbildung absolvieren. Im Rotationssystem lernen die Auszubildenden den organisatorischen Aufbau des Betriebes sowie die betrieblichen Arbeitsabläufe kennen. Sie erlangen Kenntnisse über die Marktstellung und Organisation unseres Unternehmens und über das wirtschaftliche Umfeld am Markt. Die Lehrlingsausbildung umfasst auch das Ausführen von kaufmännischen Arbeiten. Dazu gehören Schriftverkehr, Ausfertigen der erforderlichen Transportpapiere, kaufmännisches Rechnen, Kenntnisse des einschlägigen Zahlungsverkehrs, Strecken- und Terminplanung, Zollabwicklung und anderes. Weiter geht es mit den Grundkenntnissen der Pneumatik, Hydraulik, Elektrik und Elektronik am Fahrzeug. Wir haben eine eigene Werkstatt in Feldkirch, beschäftigen sechs Mechaniker und können auch hier das Wissen an die jungen Menschen weitergeben. Spätestens ab dem 3. Lehrjahr lernen die Lehrlinge als Beifahrer den Berufsalltag des Berufskraftfahrers in der Praxis kennen. Mit 17,5 Jahren besuchen die Lehrlinge die Fahrschule und erwerben fast zeitgleich den B- sowie den C-Führerschein gefolgt von der Lehrabschlussprüfung am Ende des 3. Lehrjahres. Dies sind nur wenige Auszüge des Berufsbildes der Berufskraftfahrer (-in). So sind wir sicher unserer Jugend einen Beruf mit Zukunft, Abwechslung, Technik und Karrierechancen bieten zu können. Nach dieser Ausbildung eröffnen sich durch die vielfältigen Qualifikationen Aufstiegschancen nicht nur als Kraftfahrer, sondern auch in anderen Berufen im Transport- und Logistik-bereich.

Wie viele Auszubildende haben sich bereits beworben?

Ca. 20 Schulabgänger und auch ältere Personen.

Wie viele Berufskraftfahrerauszubildende sind derzeit bei Bischof beschäftigt?

Die letzten Jahre wurden bei Bischof keine Lehrlinge ausgebildet. Daher freut es uns besonders, das wir ab heuer wieder mit der Lehrlingsausbildung gestartet haben. Unser IT-Lehrling hat bereits im Juni gestartet. Am 3.September sind zwei weitere Lehrlinge welche den Lehrberuf der Speditionskauffrau erlernen, gestartet. Wünschenswert wäre auch der Start von zwei Lehrlingen mit dem Berufsbild des „Berufskraftfahrers“.

Wie sieht der Joballtag aus?

Die Digitalisierung und das autonome Fahren wird uns den Berufskraftfahrer nicht ersetzen. Heutzutage wird von unseren Fahrern immer mehr erwartet. Es wird nicht einfach nur von A nach B gefahren. Unser Lkw-Fahrer ist sozusagen die Visitenkarte des Unternehmens. Der Lkw-Fahrer hat ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, besitzt ein hohes Maß an Organisationstalent. Neben dem reibungslosen Ablauf des Transportes, der Ladungssicherung, Erstellung der Transportpapiere, Kommissionierung, Zuverlässigkeit und Kommunikationsfähigkeit gehören auch Wartungsarbeiten, welche am Fahrzeug durchzuführen sind, zum Berufsalltag des Lkw-Fahrers.

Welche Voraussetzungen müssen die Bewerber mitbringen?