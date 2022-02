Der aktuelle Radiotest bestätigt klar und deutlich: Die Vorarlberger hören am liebsten ANTENNE VORARLBERG.

Mit einem Marktanteil von 37 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt ANTENNE VORARLBERG wochentags vor Ö3 (30%) und Radio Vorarlberg (17%)! Sensationelle 94.000 Hörerinnen und Hörer aus dem Ländle schalten täglich das Programm von ANTENNE VORARLBERG ein. In Deutschland und der Schweiz kommen nochmal so viele Hörer: dazu. Und der Trend ist ganz klar zu erkennen: Immer mehr „junge“ und „jung gebliebene“ Vorarlberger hören das frische Programm von ANTENNE VORARLBERG. Programmchef Andreas Hinsberger: "Ich bin unseren Hörern sehr dankbar für dieses wundervolle Zeugnis. Es honoriert die Arbeit meines Teams, das jeden Tag mit viel Liebe und Spaß Radio macht. Dass wir so viele neue Hörer gewinnen konnten, und im Gegenzug Ö3 immer mehr Hörer verliert, zeigt, dass in Vorarlberg Radiosender aus Wien immer mehr an Bedeutung verlieren. Die Menschen wollen sich gerade in diesen schwierigen Zeiten über ihr Lokalradio mit der Region identifizieren. Und ich verspreche: Wir werden weiterhin Radio aus Vorarlberg für Vorarlberg machen. Mit der neuen frischen Vielfalt in der Musik und der beliebtesten Morgensendung im Ländle - das Frühstücksradio mit Sandra und Veithi."