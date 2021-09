Vorarlbergliga: Toller 2:1 Sieg des SV typico Lochau gegen den FC Göfis

Lochau. Ein volles Haus und beste Fußballstimmung: Im Spitzenspiel der Vorarlbergliga schlägt der Tabellenführer SV typico Lochau den Tabellendritten FC Göfis mit 2:1 Toren. Robin Lhotzky sorgt mit seinem „Doppelpack“ für einen vielbejubelten Heimsieg.

Ein tolles Fußballspiel erlebten die rund 300 Zuschauer im Stadion Hoferfeld. Der FC Göfis erwies sich als äußerst spielstarker Gegner, der nicht umsonst auf dem dritten Tabellenplatz in der Vorarlbergliga steht. Das Lochauer Team um Trainer Rifat Sen hielt jedoch mit viel Kampf und hoher Laufbereitschaft dagegen und schoss auch die Tore. So sorgte Robin Lhotzky in der 32. und 47. Minute für die 2:0 Führung, Luca Romagna traf in der 54. Minute zum 2:1, der Ausgleich wollte den Göfnern jedoch nicht mehr gelingen.