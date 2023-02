Vorarlberger wurde mit Bagger aus brennendem Haus gerettet

Bei einem Brand in Bregenz wurde ein Mann mit einem Bagger gerettet.

Ein Mann ist am Mittwochnachmittag in Bregenz mit einem Bagger aus dem zweiten Obergeschoß einer brennenden Wohnanlage gerettet worden. Weil der Weg durch das Stiegenhaus aufgrund starker Rauchentwicklung abgeschnitten war, harrte der Mann im zweiten Stock am offenen Fenster aus. Der Polier einer benachbarten Baustelle reagierte schnell und stellte den Bagger bereit. Der Mann konnte auf die Baggerschaufel klettern und wurde mit starken Atembeschwerden ins Spital gebracht.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer in der sechs Wohnungen umfassenden Anlage gegen 13.30 Uhr ausgebrochen. Ursache war ein technischer Defekt einer Waschmaschine im ersten Obergeschoß. Das Feuer breitete sich schnell im Gebäude aus, die Rauchentwicklung war sehr stark. Als die Feuerwehr eintraf, standen Teile des Gebäudes bereits in Vollbrand. Obwohl der Löschangriff rasch Erfolg zeigte, wurde die Wohnanlage durch den Brand stark beschädigt.