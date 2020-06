Vorarlberger wollen im Sommer das Ländle erkunden

Urlaub zu Hause und Tagesausflüge ins Ländle stehen bei den Vorarlbergern heuer im Sommer an. Das Bewusstsein für "Regionales" ist gestiegen und der "gute Zusammenhalt in der Gesellschaft" sowie "die Entschleunigung" wurden als positive Erfahrungen aus der Krise mitgenommen. Das sind die wesentlichen Ergebnisse einer aktuellen Studie der Marktforschungsinstitute Dr. Auer – IMM (Lustenau) und Mediawerkstatt (Wien).

Die beiden Institute haben in einer repräsentativen Studie evaluiert, wie sich das Einkaufs-, Freizeit- und Reiseverhalten, in Zeiten von Corona, innerhalb einer bestimmten Zielgruppe verändert hat.

Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, dass die bestehenden Unsicherheiten und Planungsschwierigkeiten zu Änderungen der Konsum-, Freizeit- und Reisegewohnheiten führen. So haben 7 von 10 der Befragten in Zeiten des Lock-Downs ihre Konsumgewohnheiten verändert und vermehrt auf regionale Produkte gesetzt. Während ältere Bevölkerungsgruppen die regionalen Angebote auch künftig intensiver nutzen wollen, ist die Produktherkunft für jüngere Zielgruppen eher sekundär. Wie die beiden Institute betonen, ist auf diesen Umstand besonderes Augenmerk zu legen, hängt doch die Wirtschaftsleistung einer Region und die Sicherheit von Arbeitsplätzen unmittelbar mit der Attraktivität regionaler Produkte und Angebote zusammen.

17 Prozent verbringen ihren Urlaub zu Hause

Mehr als die Hälfte der Befragten (51 Prozent) haben ihren Sommer- bzw. Herbsturlaub für heuer schon gebucht oder planen diesen noch anzutreten. Nur rund jede(r) Vierte (26 Prozent) ist noch unsicher und weiß nicht, ob er dieses Jahr noch auf Urlaub fährt. Jede(r) Sechste (17 Prozent) plant, seinen Urlaub zu Hause zu verbringen. Der Rest (6 Prozent) verzichtet auf einen Urlaub. Aber jede(r) Zweite (50 Prozent) gibt an, zudem noch einen Kurzurlaub über das Wochenende durchzuführen. Auf die Frage, wohin der beabsichtigte Sommerurlaub gehen soll, geben 60 Prozent an, in Österreich bleiben zu wollen. Jeder Sechste von diesen will dabei in Vorarlberg Urlaub machen.