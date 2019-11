Vorarlberger Wirtschaft verlangt bei S18: "Nicht aufschieben!﻿ Umsetzen!"

Hans-Peter Metzler: Irritierend sei, dass vom kleinen Regierungspartner wieder Alternativen ins Spiel gebracht werden. Die rasche Realisierung lasse sich aber keinesfalls mehr aufschieben.

VOL.AT hatte am Donnerstag Abend darüber berichtet, dass der Bau der S18 bis auf Weiteres aufgeschoben ist und lediglich Planungs-, Prüf- und Behördenverfahren in der nächsten Regierungsperiode abgewickelt werden dürften.

"Keinesfalls mehr aufschieben"

"Hoffnung schwindet"

Metzler hat nicht viel Hoffnung auf eine rasche Umsetzung der S18: "Die neue Landesregierung nimmt sich in den kommenden fünf Jahren vieler Zukunftsthemen an. Die Hoffnung auf die rasche Umsetzung des jahrzehntelang diskutierten Schlüsselprojekts S18 schwindet jedoch wieder." Zumal der Junior-Regierungspartner kategorisch das Scheitern des Projekts voraussage. „Naturschutzrechtlich nicht zu genehmigen, zu teuer, technisch zu aufwendig“ werde seitens der Grünen ständig kritisiert.

Sollten sich in den laufenden Verfahren Umsetzungsschwierigkeiten ergeben, möchte Mobilitätslandesrat Johannes Rauch weitere Alternativen prüfen.