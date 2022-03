Vorarlberger Wandlungswille vorbildlich!

Umweltministerin Gewessler zeigt sich beeindruckt vom Ländle-Einsatz für Umwelt und Klima.

Klima medial präsent

„Ich bin begeistert über so viel konstruktives Engagement beim VN-Klimaschutzpreis, wo sich Schüler, Unternehmer, Landwirte, Vereine und Private einbringen mit umsetzbaren Visionen und viel Kreativität. Sie alle zeigen beeindruckend auf, wie Klimaschutz im Alltag und in der Wirtschaft erfolgreich funktionieren kann. Herzliche Gratulation und vielen Dank auch dafür, dass Klimaschutz als Gesprächsthema medial präsent bleibt.“ KSP-Projektleiterin Verena Daum (VN): „Es ist uns wichtig darauf hinzuweisen, dass wir alle zwei Jahre VN-Klimaschutzpreise verleihen, um den Einsatz und das Engagement für unsere Lebensgrundlage, die Natur mit ihren Kreisläufen und planetarischen Prozessen nicht nur zu würdigen, sondern auch als ,Motivation für alle‘ vor den Vorhang zu holen. Mit viel Spaß und Freude dranbleiben heißt daher die Devise. Wichtig herauszuheben sind etwa die Ganzheitlichkeit, das Leben und Arbeiten so gut wie möglich nach dem ,Cradle to Cradle‘-Prinzip sowie ein wichtiger Teil der Lösung fürs Große Ganze zu sein – jeder in seiner Profession und in seinem Wirkungsbereich. So entsteht ein breites Bewusstsein dafür richtig zu handeln – zum Wohle aller.“