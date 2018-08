Vorarlberger Umweltorganisationen starten Protestmarsch

Auf Initiative mehrerer Umweltorganisationen aus Vorarlberg startete heute ein fünftägiger Protestmarsch vom Bodensee bis zur Bielerhöhe. Umweltlandesrat Rauch lobt: "Es kann nie genug Unterstützung für Umweltanliegen geben"

Mit “ As langat !” fordern die Initiatoren des Protestmarsches einen ressourcenschonenden, nachhaltigen Qualitätstourismus, eine verstärkten Förderung der Biolandwirtschaft und ein Eindämmen des ausufernden Bodenverbrauches. In fünf Etappen führt die Demo-Wanderung vom 27. August bis zum 31. August vom Bodenseeufer bis zur Bielerhöhe.

Umweltlandesrat Johannes Rauch hat sich beim Start des Protestmarsches am Montag vor Ort bei den Protestierenden bedankt: “Die Initiative ist, auch in ihrer kritischen Grundhaltung, sehr begrüßenswert und wichtig. Gerade in einer Zeit, da Umweltanliegen immer mehr ins Hintertreffen geraten, ist jede Form der Unterstützung von großer Bedeutung.”