Vorarlberger Strumpf- und Wäschekonzern Wolford schuldenfrei

Der Vorarlberger Strumpf- und Wäschekonzern Wolford ist schuldenfrei. Nach der Veräußerung des Stammsitzes in Bregenz um 72 Mio. Euro wurden sämtliche Kreditlinien an die finanzierenden Banken zurückgeführt. Gleichzeitig habe das Unternehmen auch das vom chinesischen Hauptaktionär Fosun gewährte Gesellschafterdarlehen inklusive Zinsen abgelöst, gab Wolford-Vorstand Andrew Thorndike bekannt.

Die Überweisung des Käufers, des Vorarlberger Beschlägeherstellers Blum, sei am 28. Mai erfolgt. Im gleichen Zug seien die Darlehen zurückbezahlt worden. "Damit ist unser Unternehmen jetzt schuldenfrei und hat auch ausreichende Mittel zur Verfügung, um die aktuelle Krise zu bewältigen und die Weiterentwicklung des Unternehmens wie geplant voranzutreiben", sagte Thorndike.

Die Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr werden am 23. Juli vorgelegt. Der Verkauf der Betriebsliegenschaft in Bregenz werde sich als nicht wiederkehrender Ertrag in einem Buchgewinn von 49 Mio. Euro im Abschluss der Wolford AG für das Geschäftsjahr 2020/21 widerspiegeln.