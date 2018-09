Vorarlberger SPÖ-Chef Staudinger unterstützt Rendi-Wagner

Heute hat das SPÖ-Präsidium Pamela Rendi-Wagner zur Bundesvorsitzenden nominiert. Der Vorarlberger SPÖ-Chef Martin Staudinger war in Wien dabei und unterstützt ihre Nominierung.

Bereits am Landesparteitag am Donnerstag hatte Martin Staudinger keinen Hehl daraus gemacht, sich eine Frau an die Parteispitze zu wünschen: „Die SPÖ soll wieder rasch Regierungspartei werden, eine sozialdemokratische Bundeskanzlerin tut dem Land gut.”

In Vorarlberg punkten

Martin Staudinger ist auch davon überzeugt, dass Pamela Rendi-Wagner in Vorarlberg punkten wird. “Sie ist ein Typ, der im Ländle gut ankommt. In den Gesprächen mit den Vorarlberger Parteimitgliedern wurde ich darin mehr als bestätigt. Ihre aufrichtige, direkte und ehrliche Art ist das, was man hierzulande schätzt. Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit und zähle auf ihre Unterstützung bei den kommenden Wahlen in Vorarlberg.”