Vorarlberger Soziallandesrätin sieht Länder zu wenig berücksichtigt

Bregenz - Die Vorarlberger Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) kritisiert den Umgang der Bundesregierung mit den Ländern.

“Man spricht relativ wenig mit den Ländern, sondern legt einfach etwas vor. Friss oder stirb!”, so Wiesflecker in den “Vorarlberger Nachrichten” (Donnerstag) und sprach von einer “merkwürdigen Kultur” der Regierung.Erst wenn es einen konzentrierten Aufschrei der Landeshauptleute gebe, werde noch einmal verhandelt. So sei es etwa bei der 15a-Vereinbarung zur Kinderbetreuung gewesen.