Vorarlberger soll Kind an Halloween attackiert haben

Erwachsener soll Zehnjährigen attackiert haben. Schadenersatzprozess endete mit gütlicher Einigung.

Süßes oder Saures!?“, rufen Kinder, wenn sie an Halloween von Haus zu Haus ziehen und um Süßigkeiten bitten. Ein Unterländer soll im Vorjahr einem der Kinder, die an seiner Tür läuteten, „Saures“ gegeben haben. Der Mann soll wütend aus seiner Wohnung gestürmt sein und einen Zehnjährigen zu Boden gerissen und dabei leicht verletzt haben. Der Erwachsene bestreitet das. Der Bub soll zuvor mehrmals geklingelt und stets davongerannt sein und ihm so einen Halloween-Streich gespielt haben.