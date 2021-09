Vorarlberger Skiliftbetreiber um 660.000 Euro betrogen

Schiliftbetreiber überwies pünktlich fünfte Teilrechnung, doch Geld landete auf falschem Konto.

Am Landesgericht Feldkirch musste sich ein 42-jähriger Moldawier wegen schweren Betruges vor dem Schöffensenat verantworten. Der Mann war im Rahmen einer kriminellen Bande angeheuert worden, mit falschen Daten in Belgien ein Konto zu eröffnen. Für illegale Transaktionen, wie dem Angeklagten bereits klar war. In Vorarlberg wurde unterdessen eine Teilzahlung für ein Bauprojekt fällig. Der Auftraggeber, ein Schiliftbetreiber, zahlte pünktlich. Doch die Ganoven hatten die Baufirma gehackt und so landete das Geld auf dem Betrügerkonto in Belgien.