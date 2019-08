Vorarlberger Sägewerke kämpfen ums Überleben

Schadholz gibt es genug im Land, beim Frischholz, das für die Herstellung von Fensterrahmen und Parkettböden benötigt wird, herrscht allerdings akuter Mangel im Land. Vorarlberger Sägewerke kaufen nun sogar schon im Frischholz im Ausland ein.

Kein Überleben ohne Frischholz

Ohne hochwertigem Frischholz können die Sägewerke im Land nicht überleben, weshalb viele nun schon Frischholz aus dem Ausland zukaufen müssen. "Die Situation ist leider Gottes jetzt so, dass ich ausweichen muss in die benachbarte Schweiz und Deutschland", so Welte.