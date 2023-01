Vorarlberger Polizeibeamte retten kleinen Igel

Stachelige Angelegenheit: Polizeibeamte haben sich kürzlich für einen kleinen stacheligen Freund eingesetzt und ihm ein neues Zuhause gebastelt.

Nicht schlecht staunten die Beamten Bilgeri und Pfefferkorn von der Polizeiinspektion Au am späten Abend als sie einrückten. Beim Eingang zur Tiefgarage kauerte ein hilfloser, am ganzen Leib zitternder, Igel.

Der stachelige Freund wurde kurzerhand in einen Karton mit viel Papier gelegt und nach Dienstschluss mit ins Lechtal genommen.